بالصور.. تأجيل محاكمة قاتل "طفل إيطاليا" لــ10 أكتوبر المقبل بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

حددت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات المنصورة، جلسة الثلاثاء المقبل 10 أكتوبر، لاستكمال جلسات محاكمة "أحمد شعبان"، المتهم بقتل الطفل "وليد الغطاس" ابن قرية ميت الكرما بمركز طلخا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل إيطاليا".

ونظرت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة قاتل الطفل، ومنعت وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة، وقررت التأجيل لحين انتداب محامي للمتهم.

وتعود الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حينما تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، باختفاء الطفل "وليد محمد الغطاس" 9 سنوات، عقب حضوره إلى قريتة في إجازة بصحبة والدتة من إيطاليا.

وألقت قوات الأمن، القبض على عدد من الجيران المشتبه فيهم، للتحقيق معهم، إلا أن الأهالي فوجئوا بعدها بعدة أيام بانبعاث رائحة كريهة، من بدروم منزل "أحمد شعبان عوض" 33 عامًا، حداد، وهو المنزل الملاصق لمسكن الطفل، فدخلوا المنزل وعثروا على جثة وليد داخل جوال.

وحطم الأهالي المنزل وحاولوا إحراقه، لولا تدخل قوات الأمن التي سيطرت على الموقف، وسط محاولات لنقل الجثة إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي وبعرض القاتل على النيابة، اعترف بأنه حاول الاعتداء على الطفل جنسيًا عقب استدراجه لبدروم منزله، إلا أن المجني عليه قاومه وظل يصرخ، فخاف من افتضاح أمره وقام بقتله، وعندما لفظ أنفاسه وضعه داخل جوال وأخفاه في بدروم المنزل.

يذكر أن العشرات من أهالي قرية ميت الكرما، نظموا وقفة احتجاجاية أمام المحكمة، اليوم الأحد تزامنًا مع نظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

ورفع الأهالي المحتجين لافتات حملت صورة الطفل القتيل، وكتبوا عليها "الشهيد وليد غطاس" مطالبين بالقصاص من القاتل.