"والدة تريزيجيه": "ولادنا في مهمة مصيرية.. وهنصعد لكأس العالم" - (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار

أحاديث كثيرة تتردد على ألسنة أهالي منطقة مزلقان الإسكان والتعمير بمدينة كفر الشيخ، مسقط رأس لاعب منتخب مصر القومي لكرة القدم، محمود حسن "الشهير بـ"تريزيجيه"، عن حلم التأهل للمونديال ومباراة المنتخب مع المنتخب الكونغولي، فى إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

"إن شاء الله المنتخب هيفوز بهدفين مقابل لا شيء وهنصعد لكأس العالم.. بفرح جدًا وأكون مبسوطة عندما أرى أصدقاء محمود ابني وأولادي كلهم فرحانين بفوز المنتخب فى أي مباراة"، هذا بدأت الحاجة "فادية ريان"، والدة تريزيجيه"، لاعب المنتخب القومى، حديثها لـ"مصراوى"، بشأن توقعاتها لمباراة المنتخب مع الكونغو.

وقالت الحاجة فادية: "أنا موجودة هنا في كفر الشيخ لأشاهد المباراة وأتابعها، وسط أهالي منطقتنا، لأنهم بيطالبوني أن أطلب من ربنا أنه يقف بجانب ولادنا اليوم في مهمة مصيرية مدتها 90 دقيقة فى برج العرب وإن شاءالله أشعر أن ربنا سوف يستجيب لدعاء 100 مليون مصري وليس لدعائي فقط".

وأضافت: "أول أمس تلقى أحمد نجلي وشقيق محمود الأكبر، مكالمة منه يريد الاطمئنان على وطلب منه الدعاء له، ولزملائه نجوم المنتخب القومي، إن ربنا سبحانه وتعالى يقف بجانبهم حتى يحالفهم التوفيق ويفرح الجميع، ويصعد منتخبنا ويسطر التاريخ مشاركة نجلي "محمود تريزيجيه"، في هذا الإنجاز بإذن الله".

أما أحمد حسن، شقيق تريزيجيه صانع ألعاب نادي كفر الشيخ السابق، والملقب بـ"أبوتريكة كفر الشيخ"، والمدرب العام لنادي بلطيم الحالي، فأكد لـ"مصراوى"، أن هناك حالة ترقب من الأسرة وكذا من أهالي منطقة تقسيم 4 المجاورة لمنطقة مزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ، لهذه المباراة، موضحًا أن هناك حالة قلق وخوف، لدى جميع الأهالي وكل من يعشق كرة القدم، من حدوث مفاجآت فى تلك المباراة مثلما حدث في نهائي كأس الأمم الإفريقية، السابقة، والتي أقيمت بالجابون.

وعن توقعاته للمباراة، أشار"أبوتريكة كفر الشيخ"، إلى أن التركيز، واللعب على هدف تحقيق الفوز، سلاحان قويان، لعبور 90 دقيقة، يحالفها النصر، بتحقيق الفوز بهدفين على أقل تقدير، مؤكدًا أنه يخشى مع زيادة الضغط العصبى، والأحاديث الكثيرة، حول مطالبة لاعبى المنتخب، بضرورة تحقيق الفوز، إنه يأتى بنتائج عكسية حول أداء اللاعبين، تتضمن تعرضهم للتوتر، وتُهدر الفرص أمام المنتخب الكونغولى.