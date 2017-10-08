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إقامة بانوراما تاريخية تجسد ملحمة "رأس العش" في بورسعيد (صور)

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مصراوي Masrawy

إقامة بانوراما تاريخية تجسد ملحمة "رأس العش" في بورسعيد (صور)

04:32 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إقامة بانوراما تاريخية تجسد ملحمة رأس العش، في حديقة المنتزة، تقديرًا للأبطال الذين شاركوا في المعركة.

وأكد محافظ بورسعيد، بكلمته خلال حضوره الندوة التي نظمتها جامعة بورسعيد تكريمًا لأبطال معركة رأس العش، بحضور أبطال المعركة وعدد من قيادات الجامعة، على أن أبطال حرب أكتوبر حفروا أسمائهم بحروف من نور وأنهم سيظلون خالدين الذكر على مر العصور والأجيال، مشيرًا إلى أنه لولا هؤلاء الأبطال ما كنا استطعنا إحداث التنمية وإقامة المشروعات القومية العملاقة.

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