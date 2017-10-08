تأجيل دعوى ممدوح عباس على اعتماد لائحة الزمالك لـ 15 أكتوبر
تأجيل دعوى ممدوح عباس على اعتماد لائحة الزمالك لـ 15 أكتوبر
05:01 م الأحد 08 أكتوبر 2017
ممدوح عباس
كتب -محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر دعوى ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي لجلسة 15 أكتوبر.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٣٦١ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.
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