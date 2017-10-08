25 ديسمبر.. الحكم على 48 متهمًا في قضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف"

كتب – عمرو علي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا في قضية "مقتل ميادة أشرف"، للحكم بجلسة 25 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، ومختار صابر العشماوي، وأمانة حمدي الشناوي، وأشرف شاكر.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.