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رئيس مجلس الدولة بمؤتمر القضاء الإداري.. تبادل الخبرات العربية أهم أولوياتنا

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس الدولة بمؤتمر القضاء الإداري.. تبادل الخبرات العربية أهم أولوياتنا

04:50 م الأحد 08 أكتوبر 2017

رئيس مجلس الدولة بمؤتمر القضاء الإداري.. تبادل الخبرات العربية أهم أولوياتنا

المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة

كتب -محمود الشوربجي:

قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، إن الملتقى الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري يجمعنا للتأمل والتدبر في معاني النصوص القانونية والتطبيقات، مشيرًا إلى أن عالمنا العربي ألح ما يكون للتفاعل الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة ومبادئ الحريات.

أضاف خلال مؤتمر الملتقى العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري نشأ في ٢٠١٥ وفي أولياته تبادل الخبرات والمهارات وتدريب شباب القضاء العربي في كل الدول العربية.

أوضح أن الاتحاد يدور حول فكرتين أساسيتين هما سلطات القاضي الإداري في التشريع والثاني سد النقص التشريعي بما يتواكب مع العصر وتطوره.

تابع أنه لا بد أن يكون القاضي موجهًا لجهة الإدارة -- في قراراتها لأنه يجب أن يكون القرار متفقًا مع القانون وفي هذا لا يكون متدخلًا في جهة الإدارة، كما أن سد النقص التشريعي يتضمن تغيير النصوص القانونية بما يتناسب مع العصر

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