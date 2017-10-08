وزير التعليم يلتقي سفير اليابان لمتابعة تجربة المدارس اليابانية

كتبت- داليا شبل:

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بحضور تكهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة، وأعضاء هيئة التعاون الدولية اليابانية (جايكا)، والدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق ومستشار الجايكا، وعدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة تنفيذ التجربة اليابانية في المدارس المصرية، ومناقشة القرارت، والإجراءات، والقضايا المشتركة حول التعاون مع الجانب الياباني في التعليم العام والفني.

وأعرب شوقي في بداية الاجتماع عن تقديره للجانب الياباني لمساهمته الفعالة في مشروع المدارس المصرية اليابانية من خلال خبراتهم المتميزة في الأنشطة أو مايسمى بأنشطة التوكاستو، مضيفًا أن الأنشطة فى تلك المدارس هي حجر الأساس في بناء شخصية طالب مبدع مبتكر قادر على تحمل المسئولية للنهوض بمصر.

​وأشار شوقي إلى أن رئيس الجمهورية يولي عملية تطوير النظام التعليمي اهتمامًا كبيرًا، وأن الوزارة تسعي إلى تطوير المنظومة التعليمية وخلق نظام تعليمي جديد يجمع التجارب الناجحة، وينمي في طلابنا ملكات التفكير والإبداع للانطلاق بمصر لمنافسة الدولة المتقدمة في كافة المجالات.

وأكد شوقي على أنه تم الانتهاء من 8 مدارس، وأنه سيتم اختيار الطلاب المتقدمين لتلك المدارس وفق معايير محددة، وبعدالة مطلقة من خلال استخدام الكمبيوتر ودون تدخل العامل البشري.

من جانبه، أعرب تكهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة عن تقديره للجهود المبذولة من الجانب المصري لتطوير التعليم، مؤكدًا على حرصه على استمرار التعاون المثمر البناء بين الطرفين في مجال التعليم.

وذكر بيان الوزارة أن الاجتماع ناقش مجموعة من النقاط والقضايا الخاصة بميزانية المدارس اليابانية، والتجهيزات الواجب توافرها بتلك المدارس، والمصروفات الدراسية المقررة لها، والشروط الواجب توافرها فى المدرسين والمديرين بتلك المدارس، ونظام القبول والسياسات المتبعة بها، كما تقبل هذه المدارس تحويلات الطلاب حتى الصف الثالث الابتدائي.

يذكر أن عدد المتقدمين لتلك للمدارس التي تم الانتهاء منها يصل إلى "29703" طالبًا لنحو "1800" مقعدٍ لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى للعام الدراسى 2017/2018.