أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمين الدعوة بالأزهر: الدعاء للمنتخب بالفوز دليل على محبة الوطن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمين الدعوة بالأزهر: الدعاء للمنتخب بالفوز دليل على محبة الوطن

04:46 م الأحد 08 أكتوبر 2017

أمين الدعوة بالأزهر: الدعاء للمنتخب بالفوز دليل على محبة الوطن

الشيخ محمد زكي الأمين العام للجنة العليا للدعوة با

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد زكي الـأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن الدعاء على العموم مطلوب إلهي لتحقيق الأمل والرجاء، سواء في جلب نفع أو دفع مضرة أو حزن، و"قال ربكم ادعوني استجب لكم".

وأضاف في تصريحات لمصراوي الأحد، أنه إذا دعا الإنسان ربه، خاصة إذا ما كان مضطرا، حقق الله رجاءه ويسر أمره، وفرج كربه حيث قال تعالى في سورة النمل "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ".

وأشار الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، إلى أن الدعاء للفريق القومي بالنصر دليل على محبة الوطن الذي هو من الإيمان، وإبراز دور الانتماء له، ويعبر عن صدق الهوية.

ولفت إلى أنه لا بد أن يكون لدينا فريق قوي يتنصر في مبارياته، فلقاء الفرق الرياضية يحقق التعاون بين الدول ويوطد العلاقات ويحقق الإخوة الإنسانية، ويعبر عن صدق الهوية.

ودعا الأمين العام للجنة العليا بالدعوة بالأزهر، أن تتم المباراة على خير وينتصر الفريق المصري، لإدخال البهجة والفرحة على المواطنين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب لكرة القدم مع نظيره الكونغولي، في السابعة من مساء اليوم، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم " 2018".

إعلان

إعلان

4e919c4c78.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب