أمين الدعوة بالأزهر: الدعاء للمنتخب بالفوز دليل على محبة الوطن

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد زكي الـأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن الدعاء على العموم مطلوب إلهي لتحقيق الأمل والرجاء، سواء في جلب نفع أو دفع مضرة أو حزن، و"قال ربكم ادعوني استجب لكم".

وأضاف في تصريحات لمصراوي الأحد، أنه إذا دعا الإنسان ربه، خاصة إذا ما كان مضطرا، حقق الله رجاءه ويسر أمره، وفرج كربه حيث قال تعالى في سورة النمل "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ".

وأشار الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، إلى أن الدعاء للفريق القومي بالنصر دليل على محبة الوطن الذي هو من الإيمان، وإبراز دور الانتماء له، ويعبر عن صدق الهوية.

ولفت إلى أنه لا بد أن يكون لدينا فريق قوي يتنصر في مبارياته، فلقاء الفرق الرياضية يحقق التعاون بين الدول ويوطد العلاقات ويحقق الإخوة الإنسانية، ويعبر عن صدق الهوية.

ودعا الأمين العام للجنة العليا بالدعوة بالأزهر، أن تتم المباراة على خير وينتصر الفريق المصري، لإدخال البهجة والفرحة على المواطنين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لكرة القدم مع نظيره الكونغولي، في السابعة من مساء اليوم، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018".

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