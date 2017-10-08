نسخة جديدة لـ«كورولا».. 5 سيارات انتظرها في معرض طوكيو الدولي

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تتجه أنظار جمهور السيارات بشكل رئيسي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تستضيف معرضها الدولي للسيارات في أكتوبر الجاري، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واضح، لا سيما أنه يعد واحدا من أكبر المحافل المتخصصة في السيارات بشكل رئيسي، والذي تستغله العديد من الشركات العالمية للكشف عن نسخ حديثة ومتطورة لسياراتها.

وفي هذ السياق، يقدم موقع "كار آند درايفر" الشهير مجموعة من السيارات التي من المتوقع أن تحقق نجاحات كبيرة في المعرض الدولي..

نيسان ليف

تسعى الشركة اليابانية لوضع بعض السمات الرياضية في سيارتها الكهربائية الشهيرة "ليف"، بحيث تنضم إلى الفئات المدعمة بتقنية الأداء الرياضي "نيسمو" للشركة اليابانية، وهو الأمر الذي قد يضمن تحسن أدائها التنافسي بشكل رئيسي.

تويوتا سوبرا

من المقرر أن تدعم الشركة اليابانية العملاقة سيارتها الشهيرة "سوبرا" بالعديد من التقنيات الحديثة، كما من المتوقع أن تقدم "تويوتا" نسخة كهربائية وأخرى هجين من السيارة.

تويوتا كورولا

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تنوي الشركة اليابانية إصدار نسخة جديدة "هاتشباك" من السيارة الشهيرة، لتكون ضمن موديلاتها المعروضة في طوكيو لهذا العام، وعلى الرغم من كون ذلك لم يتأكد بشكل رسمي، فإن هناك تقارير تشير لعزمها عرض نسخة جديدة كليا من السيارة في المعرض الدولي.

نيسان جوك

تناولت بعض التقارير المتخصصة عزم الشركة اليابانية العملاقة إصدار جيل جديد كليا من سيارتها الشهيرة "جوك"، التي تنتمي للطراز "الكروس أوفر"، ومن ثم زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ميتسوبيشي إيفو E

تمثل نسخة كهربائية من سيارتها "إيفو" التي تنتمي بشكل رئيسي إلى الفئة "لانسر" الشهيرة، غير أنها لا تزال في طور الاختبار، وينتظر دخولها مراحل الإنتاج بشكل فعلي خلال 2018.