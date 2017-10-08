السيارات الكهربائية والهجين على رأس أولويات «رينو - نيسان»

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وضع تحالف "رينو – نيسان" خطة متوسطة المدى لتطوير إصدارات الشركتين بشكل مكثف على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحيث تكون أكثر قدرة على التنافس في الأسواق العالمية.

وحسب موقع "إنجدجيت"، فإن التحالف الفرنسي الياباني، سيركز بشكل رئيسي على الإصدارات الكهربائية والهجين خلال عمليات الإنتاج المستقبلية، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على الإصدارات الكهربائية والهجين في الفترة الماضية.

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وتنوي الشركة تطوير السيارات التي تنتجها "رينو" من الطراز الكهربائي والهجين على وجه الخصوص، حيث تتمتع "نيسان" فعليا بثقل كبير على مستوى الإصدارات التي تنتمي لهذين الطرازين.