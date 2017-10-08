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مميش: «السيسي قال مفيش وقت ولازم نعوض اللي راح» (فيديو)

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مميش: «السيسي قال مفيش وقت ولازم نعوض اللي راح» (فيديو) مميش: «السيسي قال مفيش وقت ولازم نعوض اللي راح» (فيديو)

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صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بأن الرئيس عبدالفتاح حثه على إنجاز العمل، قائلًا: "دايما بيقولنا مفيش وقت ولازم نعوض الوقت اللي ضاع".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال لقائه اليوم الأحد بفضائية "إكسترا نيوز"، أنهم يعملون ليلا ونهارا لحل مشاكل المستثمرين، متابعا: "مينفعش نجري وفي أحمال على كتفنا تقلل من سرعة الجري".

وقال مميش إن المنطقة الاقتصادية ستوفر 500 ألف فرصة عمل، ومدينة سكنية ستضم 650 ألف نسمة، موضحا أن تأخرت في تنفيذ مشروع محطة سونكر الذي سيساعدنا على التحويل لمخزن لتوزيع المواد البترولية.

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يذكر أن تعمل على إنشاء أول منطقة اقتصادية في مصر بأفضل المعايير الدولية، لتشجيع الصناعات العنقودية الصديقة للبيئة؛ لإنتاج سلع مصرية وتقديم خدمات متميزة لجذب الاستثمارات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 

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