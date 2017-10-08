السيسي يوجه بمواصلة تحركات مصر في المصالحة الفلسطينية

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، الداخلية، العدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، منها أخر المستجدات على صعيد مراجعة موقف الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للدولة، إذ تم عرض التوصيات التي اقترحتها اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية، لحصر تلك الأصول بغرض الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

ووجه السيسي، بمواصلة العمل على وضع تصور متكامل لسبل تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لها، كما وجه بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة في مختلف القطاعات، مع إيلاء هذا الملف الأولوية اللازمة في ضوء المردود الاقتصادي الهام له.

وأضاف متحدث الرئاسة أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، إذ أكد الرئيس أهمية الاستمرار في العمل الدؤوب من أجل الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، فضلا عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

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وذكر المتحدث أن الاجتماع تطرق إلى التصور الخاص بإنشاء مدينة العدالة، والتي من المستهدف أن تضم مجمع للمحاكم بمختلف درجاتها إلى جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة، سعيا لتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف على المتقاضين والقضاة، من خلال تركيز الجهات القضائية في مكان واحد.

وعرض وزير العدل الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعداد تصور لهذا الغرض، وأمر السيسي بالاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الانتهاء من التصور الخاص بمدينة العدالة، وإنجاز هذا المشروع الهام الذي من شأنه تعزيز قدرات القضاء المصري وتسهيل إجراءات التقاضي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل الانتهاء من بعض المشروعات الخدمية المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة، ووجه الرئيس بالعمل على استكمال تلك المشروعات، وتذليل ما يعوقها من صعوبات تحول دون تنفيذها والاستفادة منها في عملية التنمية.

وتناول الاجتماع تطورات الجهود التي تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع، ووجه الرئيس بمواصلة التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني، تمهيدا للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، ما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة أمنة ومستقرة ومزدهرة.