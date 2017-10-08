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بالصور.. افتتاح أعمال المؤتمر الصيني المصري الدولي الثاني

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح أعمال المؤتمر الصيني المصري الدولي الثاني

04:27 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الصيني المصري الدولي الثاني للعلوم الزراعية والبيطرية والهندسية، الذي يعقد على مدار 3 أيام بحضور الدكتور شيوشين دنج رئيس جامعة وسط الصين، والدكتور سونج وايمينج رئيس جامعة بكين للغابات، والدكتور فاي لي نائب رئيس جامعة ووهان، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أعرب الدكتور شيوشين دنج رئيس جامعة وسط الصين عن سعادته بتواجده في وحضوره للمؤتمر الذي يعد حلقه مهمه للاتصال ما بين الصين ومصر في المجالات العلمية والبحثية.

وقال إنه سعيد بحفاوة الاستقبال وبما شاهده في جامعة بنها، وعدد من كلياتها من تطور للعملية التعليمية، وأكد استعداد جامعته لزيادة التعاون بين الجامعتين المصرية والصينية في كافة المجالات العلمية والأكاديمية.

بينما أكد الدكتور سونج وايمينج رئيس جامعة بكين للغابات علي عمق العلاقات المصريه الصينيه التي ترجع لأكثر من 60 عاماً، وعلي اهتمام الصين بتنميتها.

وقال إن الصينية اعتبرت عام 2016 الماضي، عامًا للثقافة المصرية، وأن جامعته قدمت العديد من المنح الدراسية للباحثين المصريين وقامت بتدريب المئات منهم في مجالات الحفاظ على الغابات وتنميتها ومجالات المياه وبحوثها.

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