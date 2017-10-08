عمرو موسى: أتمنى أن يسعد المنتخب جميع المصريين اليوم

القاهرة- (مصراوي):

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة لدول العربية، إنه يتمنى فوز المنتخب الوطني في مباراته اليوم على الكونغو، وتحقيق حلم الوصول إلى مونديال كأس العالم.

وأضاف "موسى"، في تصريح لـ"مصراوي"، الأحد: "أدعو الله بفوز المنتخب، وأن يحقق نتيجة طيبة لإسعاد جميع المصريين".