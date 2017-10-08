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عمرو موسى: أتمنى أن يسعد المنتخب جميع المصريين اليوم

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مصراوي Masrawy

عمرو موسى: أتمنى أن يسعد جميع المصريين اليوم

04:31 م الأحد 08 أكتوبر 2017

عمرو موسى: أتمنى أن يسعد المنتخب جميع المصريين اليوم

القاهرة- (مصراوي):

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة لدول العربية، إنه يتمنى فوز المنتخب الوطني في مباراته اليوم على الكونغو، وتحقيق حلم الوصول إلى مونديال .

وأضاف "موسى"، في تصريح لـ"مصراوي"، الأحد: "أدعو الله بفوز المنتخب، وأن يحقق نتيجة طيبة لإسعاد جميع المصريين".

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مصراوي Masrawy

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