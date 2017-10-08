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مدير حملة مشيرة خطاب لـ"اليونسكو": نحظى بدعم 17 دولة إفريقية

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مصراوي Masrawy

مدير حملة مشيرة خطاب لـ"اليونسكو": نحظى بدعم 17 دولة إفريقية

04:29 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مشيرة خطاب

كتب- محمود رمزي:

أكد محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، مدير حملة السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة لرئاسة منظمة اليونسكو، أن مرشحة فرنسا أودري أزولاي، لا تمتلك المقومات والمؤهلات الفنية التي تؤهلها للمنصب، وإنما تحظى بدعم قوى من دولتها التي لها رصيد ونفوذ في أوروبا وآسيا .

وأضاف "العرابي"، في تصريح لـ"مصراوي"، أن 17 دولة إفريقية أعلنت رسميًا دعمها لمرشحة من أصل 57 دولة لها حق التصويت في المنظمة، وأن هناك بعض الدول الأوروبية التي لها تحفظات على أداء فرنسا ، وستدعم "خطاب"، بالاضافة الى ان هناك دول الهند أعلنت بشكل رسمى لمرشحة مصر، بالإضافة إلى دعم دولة أسيوية لنا بشكل "سري" لعدم رغبتها في إعلان قرارها لوسائل الإعلام.

ووصف العرابي، المنافسة بـ"الشرسة"، غير أن مرشحة مصر "قوية"، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ولدينا بعض الدول في أمريكا اللاتينية التي أعلنت منح صوتها للسفيرة مشيرة خطاب.

وشدد مدير حملة السفيرة خطاب، أن التصويت داخل المنظمة سيكون على ثلاث مراحل، وأن النتيجة النهائية للانتخابات ستُعلن في 13 من شهر أكتوبر الجاري.

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