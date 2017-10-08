"شركات السياحة": عروض خاصة لسفر مشجعي المنتخب في "مونديال روسيا"

كتب- مصطفى المنشاوي:

يعتزم أصحاب شركات السياحة، طرح العديد من العروض للشعب المصري حال صعود المنتخب لكأس العالم 2018 بروسيا، لمؤازرة المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة.

ويقول وليد الفحلة، المتحدث باسم أصحاب شركات السياحة، إن الشركات السياحية تعمل دائما على تقديم الدعم لمشجعي كرة القدم خاصة في مثل هذه المناسبات المهمة، مضيفًا أنه يتوقع زيادة الطلب من المشجعين المصريين للسفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب.

ونوه المتحدث بأسم أصحاب شركات السياحة، بأن جميع الشركات تنتظر مباراة اليوم لتحديد برنامج مدعم للسفر إلى روسيا خلال فترة البطولة لتشجيع المنتخب، بأسعار تتناسب مع الجميع.

وتذكر الفحلة، في حديثه لـ"مصراوي"، أجواء صعود مصر لكأس العالم عام 1990 في إيطاليا، حينما نظمت شركات السياحة 4 رحلات طيران بالمشجعين كامل العدد شاملة السفر والإقامة والانتقالات، بـ 700 جنيهًا للفرد في ذلك الوقت.