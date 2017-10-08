"أبو شقة" يتنحى عن ترأس جلسة إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري

كتب- أحمد علي:

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تنحيه عن نظر الحكم الصادر بشأن النائبة سحر الهواري، بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.

جاء ذلك فى جلسة اللجنة اليوم الأحد، بعد أن أرجأت اللجنة مناقشة الحكم للجلسة القادمة لمزيد من الدراسة من جانب الأعضاء، حيث أكد أبو شقة أنه شارك في إعداد النقض على الحكم الصادر بحق النائبة سحر الهواري، ومن ثم سيتنحى عن نظر الحكم في الجلسة القادمة.

من جانبه قال المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة التشريعية، إنه لا يجوز أن يرأس المستشار بهاء أبوشقة اللجنة إبان مناقشة هذا الحكم بالجلسة القادمة لأنه هو من قام بالنقض على الحكم

، وعقب عليه أبو شقة بقوله: "أنا قلت ذلك أمام أعضاء اللجنة".

وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة بالتأكيد على أن قيام المستشار بهاء أبو شقة بالنقض على الحكم وكيلًا عن النائبة سحر الهواري، جاء من باب الشهامة لمساندة زميل في البرلمان وما يحدث في الجلسة اليوم هو جلسة إجرائية لا قرار فيها إطلاقًا.