"الوطنية للصحافة": إرسال مكافأة نهاية الخدمة للمؤسسات الصحفية القومية

القاهرة- (أ ش أ):

أرسلت الهيئة الوطنية للصحافة، قيمة المستحق من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حتى 31/8/2016 مرفق بها كشف بأسماء المستحقين لكل مؤسسة والمبالغ المستحقة لهم.

وناشدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، الزملاء المستحقين باستلام مستحقاتهم على الفور.