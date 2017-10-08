"الوطنية للصحافة": إرسال مكافأة نهاية الخدمة للمؤسسات الصحفية القومية
"الوطنية للصحافة": إرسال مكافأة نهاية الخدمة للمؤسسات الصحفية القومية
04:13 م الأحد 08 أكتوبر 2017
القاهرة- (أ ش أ):
أرسلت الهيئة الوطنية للصحافة، قيمة المستحق من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حتى 31/8/2016 مرفق بها كشف بأسماء المستحقين لكل مؤسسة والمبالغ المستحقة لهم.
وناشدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، الزملاء المستحقين باستلام مستحقاتهم على الفور.
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