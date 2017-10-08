أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الوطنية للصحافة": إرسال مكافأة نهاية الخدمة للمؤسسات الصحفية القومية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الوطنية للصحافة": إرسال مكافأة نهاية الخدمة للمؤسسات الصحفية القومية

04:13 م الأحد 08 أكتوبر 2017

القاهرة- (أ ش أ):

أرسلت الهيئة الوطنية للصحافة، قيمة المستحق من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حتى 31/8/2016 مرفق بها كشف بأسماء المستحقين لكل مؤسسة والمبالغ المستحقة لهم.

وناشدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، الزملاء المستحقين باستلام مستحقاتهم على الفور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دورة تدريبية بـ "الوطنية للصحافة" تناقش تأثير الشائعات على الرأي العام

    أخبار

  • "الوطنية للصحافة" تؤكد أهمية توثيق المعلومات في حل قضايا المجتمع وصناعة

    أخبار

  • نقيب الصحفيين: صرف بدل الأعضاء خلال أيام بأثر رجعي شاملا الزيادة

    أخبار

  • رئيس "الوطنية للصحافة": بدل التدريب لم يصل الهيئة حتى الآن

    أخبار

إعلان

8b99e49992.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا

توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا

إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به