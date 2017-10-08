«كاميرا طائرة» لتصوير قمة مصر والكونغو

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كتب- كريم قماح:

يستعد طاقم تصوير وإخراج مباراة مصر والكونغو، اليوم الأحد، لاستخدام تقنيات حديثة خلال المواجهة الحاسمة التي تقام على ستاد «برج العرب» بتصفيات المونديال.

ويخوض المنتخب الوطني مواجهة صعبة أمام نظيرة الكونغولي في تمام السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

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ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيًا في مباراة أمس السبت.

وتحتل أوغندا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ8 نقاط مقابل 6 نقاط وحيدة للكونغو، فيما تتصدر مصر المجموعة بـ9 نقاط، وفوزها اليوم على الكونغو سيؤهل مصر رسميًا إلى كأس العالم دون الانتظار لنتيجة الجولة الأخيرة.