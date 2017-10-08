أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«كاميرا طائرة» لتصوير قمة مصر والكونغو

Google+ Print
«كاميرا طائرة» لتصوير قمة مصر والكونغو «كاميرا طائرة» لتصوير قمة مصر والكونغو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- كريم قماح:

يستعد طاقم تصوير وإخراج مباراة والكونغو، اليوم الأحد، لاستخدام تقنيات حديثة خلال المواجهة الحاسمة التي تقام على «برج العرب» بتصفيات المونديال.

ويخوض  الوطني مواجهة صعبة أمام نظيرة الكونغولي في تمام السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

شاهد أيضا

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيًا في مباراة أمس السبت.

وتحتل أوغندا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ8 نقاط مقابل 6 نقاط وحيدة للكونغو، فيما تتصدر مصر المجموعة بـ9 نقاط، وفوزها اليوم على الكونغو سيؤهل مصر رسميًا إلى دون الانتظار لنتيجة الجولة الأخيرة.

الكاميرا الطائرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب