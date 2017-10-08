خالد بيومي: «اليوم يصمت الجميع.. ويتحدث علم مصر»

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طالب خالد بيومي، المحلل الرياضي، الجميع إلتزام الصمت والهدوء، قبل مباراة منتخبنا الوطني أمام الكونغو، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال «بيومي» عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «اليوم يصمت الجميع من يتحدث هو علم مصر بالتوفيق باْذن الله».

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيًا في مباراة أمس السبت.

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيًا في مباراة أمس السبت.

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وتحتل أوغندا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ8 نقاط مقابل 6 نقاط وحيدة للكونغو، فيما تتصدر مصر المجموعة بـ9 نقاط، وفوزها اليوم على الكونغو سيؤهل مصر رسميًا إلى كأس العالم دون الانتظار لنتيجة الجولة الأخيرة.