تشكيل الفراعنة.. صلاح وكوكا يقودان الهجوم في موقعة الكونغو

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كتب-كريم قماح

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تشكيل الفراعنة، لمواجهة الكونغو، المقرر لها في السابعة من مساء اليوم الأحد، على استاد «برج العرب»، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أحمد حجازي - محمد عبد الشافي.

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خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - رمضان صبحي - صالح جمعة.

في الهجوم: محمد صلاح - أحمد حسن (كوكا).

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيًا في مباراة أمس السبت.

وتحتل أوغندا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ8 نقاط مقابل 6 نقاط وحيدة للكونغو، فيما تتصدر مصر المجموعة بـ9 نقاط، وفوزها اليوم على الكونغو سيؤهل مصر رسميًا إلى كأس العالم دون الانتظار لنتيجة الجولة الأخيرة.