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ضبط 13 قضية مخدرات و7 قضايا حيازة سلاح في حملة أمنية بالقاهرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

ضبط 13 قضية مخدرات و7 قضايا حيازة سلاح في حملة أمنية بالقاهرة الجديدة

04:19 م الأحد 08 أكتوبر 2017

ضبط 13 قضية مخدرات و7 قضايا حيازة سلاح في حملة أمنية بالقاهرة الجديدة

مديرية أمن القاهرة

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة التجمع الخامس (القاهرة الجديدة) وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع القاهرة الجديدة وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي ، حيث أسفرت عن ضبط 13 قضية مخدرات ، وقضيتي سلاح ناري ، و5 قضايا سلاح أبيض، و5 قضايا تموين.

واعتمدت الخطة الأولية لتلك الحملة على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

وشدد مدير الأمن على ضرورة مواصلة تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية واشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال وقد لاقت الحملة استحسان أهالي المنطقة وجاري بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة واستمراراً لخطة مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة التي تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون وفي ضوء أسلوب العمل الميداني للإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة الذي يرتكز على الرصد المبكر والتحليل لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون وتحديد المناطق التي قد تحتاج إلى استهدافها بحملات انضباطية وأمنية.

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