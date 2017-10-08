أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: ندعم ترشح السيسي لفترة ولاية ثانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب رئيس اتحاد عمال : ندعم ترشح لفترة ولاية ثانية

04:05 م الأحد 08 أكتوبر 2017

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: ندعم ترشح السيسي لفترة ولاية ثانية

الدكتور مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن جميع العاملين بمجال الصحافة والإعلام وعمال النقابات يؤيدون استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه لفترة ولاية ثانية.

وأضاف البدوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الأحد: "التأيد العمالي للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بناءً عن وعي عمال مصر بضرورة نجاح الخطة الاقتصادية التي تبنها الرئيس"، لافتا إلى أن الاستقرار ومجابهة الإرهاب كانت أبرز النقاط التي دعمت موقف السيسي تجاه الشعب المصري ككل وليس فئة العمال وحدها.

وأشار رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة، إلى أن النقابات ما زالت تحتاج إلى جلسات حوار مجتمعي بشأن قانون النقابات العمالية الجديد.

وأكد البدوي، ضرورة عدم تدخل الجهات الإدارية في عمل النقابة، داعيًا إلى أهمية إعادة هيبة اللجان النقابية ليكون لها دورها الفعال في العمل النقابي خلال الفترة المقبلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يستعرض التصور الخاص بإنشاء مدينة "العدالة" الجديدة

    أخبار

  • ​"المطيري" يوقع 3 بروتوكولات مع عمال مصر وموريتانيا واتحاد النقابات

    أخبار

  • قراران جمهوريان بتعديل كردون الفيوم الجديدة وتخصيص أراضي لإقامة محطة

    أخبار

  • الإسكان: طرح شقق العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الشهر الجاري

    أخبار

إعلان

4f9fa79798.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا