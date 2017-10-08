نائب رئيس اتحاد عمال مصر: ندعم ترشح السيسي لفترة ولاية ثانية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن جميع العاملين بمجال الصحافة والإعلام وعمال النقابات يؤيدون استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه لفترة ولاية ثانية.

وأضاف البدوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الأحد: "التأيد العمالي للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بناءً عن وعي عمال مصر بضرورة نجاح الخطة الاقتصادية التي تبنها الرئيس"، لافتا إلى أن الاستقرار ومجابهة الإرهاب كانت أبرز النقاط التي دعمت موقف السيسي تجاه الشعب المصري ككل وليس فئة العمال وحدها.

وأشار رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة، إلى أن النقابات ما زالت تحتاج إلى جلسات حوار مجتمعي بشأن قانون النقابات العمالية الجديد.

وأكد البدوي، ضرورة عدم تدخل الجهات الإدارية في عمل النقابة، داعيًا إلى أهمية إعادة هيبة اللجان النقابية ليكون لها دورها الفعال في العمل النقابي خلال الفترة المقبلة.