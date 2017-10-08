تدريب موظفي التضامن الاجتماعي بالأقصر على برنامج "فرصة"

الأقصر - محمد محروس:

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم الأحد، دورة تدريبية لتدريب موظفيها على برنامج "فرصة" لتأهيل الشباب من الأسر الفقيرة المرفوضة من برنامج تكافل وكرامة.

وشهدت فعاليات الأول لتدريب الموظفين، حضور اللواء عماد أبوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندس بهاء الوسيمي مدير برنامج "فرصة" على مستوى الجمهورية، وداليا ناصر منسق عام المشروع بالوزارة، وإبراهيم عبد اللطيف مدير عام الصندوق الاجتماعي بالأقصر.

وأشار عبيد إلى أنه من المقرر استمرار تدريب 22 موظفا على مستوى إدارات المحافظة، حتى يوم 12 من أكتوبر الجاري، من خلال ورش عمل لتدريبهم وتأهليهم على البرنامج.

وأكد أن برنامج فرصة يخدم قطاع كبير من شباب الأسر المرفوضة من برنامج تكافل وكرامة، وتحسين جودة المنتجات القروية واتاحة قروض صغيرة ومتناهية الصغر لعمل مشروعات لهم.