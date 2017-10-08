القبض على أحد الأشخاص محكوم عليه بـ192 سنة حبس
القبض على أحد الأشخاص محكوم عليه بـ192 سنة حبس
03:50 م الأحد 08 أكتوبر 2017
كتب- علاء عمران:
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 197 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 192 سنة، وغرامات مستحقة بلغت 48 مليون جنيه.
فقد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بدر مفادها أن المدعو سامي محمد فتحي عبد المجيد 52 سنة بالمعاش ويعمل بشركة "سينا" للمحاجر وأعمال المقاولات، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بالهرم، والمطلوب التنفيذ عليه في 197 حكم حبس جزئي بإجمالي مدة حبس 192 سنة، وغرامات مستحقة بلغت 48 مليون جنيه .
جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، واستهداف المحكوم عليهم الهاربين وخاصة في الأحكام المجمعة ووشيكة السقوط، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.
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