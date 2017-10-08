للرجل.. 5 تطبيقات "موبايل" تساعدك على تنظيم حياتك

كتبت - فاطمة خالد:

أظهرت الأبحاث أن الرجال لا يفارقون هواتفهم الذكية بشكل كبير، ولكنهم لا يستغلونها بشكل كامل، فهناك الكثير من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في تنظيم حياتك بطريقة أفضل.

فما بين الرياضة، تنمية المهارات الذاتية، وتحديد الأهداف، فهناك العديد من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في مجالات مختلفة، ذكر موقع "مان انبروفمنت" بعض التطبيقات التي يمكن أن تجعل حياتك أفضل وهي:

6 Week Training

إذا كنت بحاجة للحصول على جسم صحي ورشيق في أسرع وقت ممكن، فهذا التطبيق هو اختيارك الأمثل، يمكنك ووضع هدف لإنقاص وزنك وزيادة لياقتك البدنية، ووضع المدة الزمنية التي تريد تحقيقها ، حيث يمدك التطبيق بالخطة اللازمة لتحقيق هدفك، والتمارين والأغذية التي تساعدك على ذلك.

Cognitive Diary

هناك الكثير من التطبيقات التي تساعدك على رعاية جسدك، لكن هذا التطبيق سيساعدك على رعاية عقلك، من خلال تحسين ذاتك من خلال تنمية مهاراتك الشخصية، و تعريف المستخدم بأنماط التفكير، كما يستند التطبيق إلى أدوات العلاج السلوكي المعرفي.

Build Confidence

إذا كنت تفتقر إلى الثقة بالنفس فهذا التطبيق سيساعدك كثيرًا على بنائها والتركيز على ما هو مهم في حياتك، وتقليل التوتر والقلق، من خلال إرشادات لتحسين مهارة التأمل، كل ما عليك هو وضع سماعات الأذن واتباع البرامج والتمارين.

StickK

وإذا كنت تجد صعوبة في تحقيق أهداف قصيرة أو طويلة الأجل، فتحتاج " StickK"، يمكنك تحديد أهدافك وخطط تنفيذها، من خلال وضع الرهانات التي ستكون بمثابة حافز يدفعك للاستمرار في الخطة حتى تحقق الهدف، ثم التوقيع على عقد الالتزام الذي يكون بمثابة اتفاق ملزم للمستخدمين.

Forest

هذا التطبيق يساعدك على التركيز والانضباط الذاتي، من خلال تحديد ما هو مهم بالنسبة لك والتدريب على تجنب ما هو غير مهم لتحسين ذاتك وقدرات الشخصية، فالتطبيق يظهر لك شجرة افتراضية، وكلما ركزت عليها في الأوقات المخصصة للتركيز، وتموت الشجرة إذا تركت الهاتف.