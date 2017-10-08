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مفيد فوزي يناشد المشجعين بعدم استخدام الشماريخ والليزر في وجه اللاعبين

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مصراوي Masrawy

مفيد فوزي يناشد المشجعين بعدم استخدام الشماريخ والليزر في وجه اللاعبين

03:52 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مفيد فوزي يناشد المشجعين بعدم استخدام الشماريخ والليزر في وجه اللاعبين

كتب- مصطفى المنشاوي:

طالب الإعلامي مفيد فوزي، جماهير المصري المتواجدين باستاد برج العرب خلال مباراة اليوم "عدم استخدام شماريخ أو الليزر في وجه اللاعبين ولا ضغط عصبي على اللعيبة ولا افتعال أعمال شغب خلال المباراة".

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغولي في السابعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، في الجولة الأخيرة من تصفيات 2018.

وعن الفارق بين أجواء كأس العالم سنة 1990 والآن، أوضح فوزي لمصراوي: "زمان كان اللعب من أجل اللعب، إنما اليوم اللعب من أجل الاحتراف للحصول على الدولارات".

وتمنى مفيد فوزي، أن يحصل المنتخب اليوم على بطاقة التأهل لكأس العالم بروسيا، قائلاً: "على اللعيبة أن تلعب بإخلاص.. وعلى الله النصر".

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مصراوي Masrawy

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