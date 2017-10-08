مفيد فوزي يناشد المشجعين بعدم استخدام الشماريخ والليزر في وجه اللاعبين

كتب- مصطفى المنشاوي:

طالب الإعلامي مفيد فوزي، جماهير المنتخب المصري المتواجدين باستاد برج العرب خلال مباراة اليوم "عدم استخدام شماريخ أو الليزر في وجه اللاعبين ولا ضغط عصبي على اللعيبة ولا افتعال أعمال شغب خلال المباراة".

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغولي في السابعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وعن الفارق بين أجواء كأس العالم سنة 1990 والآن، أوضح فوزي لمصراوي: "زمان كان اللعب من أجل اللعب، إنما اليوم اللعب من أجل الاحتراف للحصول على الدولارات".

وتمنى مفيد فوزي، أن يحصل المنتخب اليوم على بطاقة التأهل لكأس العالم بروسيا، قائلاً: "على اللعيبة أن تلعب بإخلاص.. وعلى الله النصر".