غدًا.. وفد بـ"النواب" يشارك في اجتماعات برلمان عموم أفريقيا
غدًا.. وفد بـ"النواب" يشارك في اجتماعات برلمان عموم أفريقيا
03:49 م الأحد 08 أكتوبر 2017
كتب- أحمد علي:
يٌشارك وفد برلماني من لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، في فعاليات الدورة العادية الخامسة لدور الانعقاد الرابع لبرلمان عموم أفريقيا التي تبدأ غدًا الإثنين في ميدراند بجنوب أفريقيا.
ويضم الوفد البرلماني، النائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالدور الثالث، النائب مصطفي الجندي، الذي يتقلد منصب المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، النائبة مي محمود، أمين سر اللجنة.
وتعقد الدورة العادية الخامسة للبرلمان الرابع لبرلمان عموم أفريقيا في ميدراند، من يوم الاثنين 9 إلى حتى 20 أكتوبر الجاري.
ومن المتوقع، أن يُلقي إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، خطابًا أمام الجلسة العامة خلال حفل الافتتاح غدًا.
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