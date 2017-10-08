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الفريق حجازي يلتقي مدير عام القوة متعددة الجنسيات

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مصراوي Masrawy

الفريق حجازي يلتقي مدير عام القوة متعددة الجنسيات

03:47 م الأحد 08 أكتوبر 2017

الفريق حجازي يلتقي مدير عام القوة متعددة الجنسيات

الفريق حجازي يلتقي مدير عام القوة متعددة الجنسيات

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم الأحد، بروبرت ستيفن بيكروفت مدير عام القوة متعددة الجنسيات، والذى يزور حاليا.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم تنسيق الجهود بين القوات المسلحة والقوة متعددة الجنسيات، حيث أشاد رئيس الأركان بما تتمتع به هذه القوات من مهنية عالية وأداء محترف مكنها من تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل.

ومن جانبه، أكد مدير عام القوة متعددة الجنسيات عن إعتزازه بمستوى التنسيق والتشاور مع القوات المسلحة المصرية لتسهيل عمل القوة فى سيناء.

وقد حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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