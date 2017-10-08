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"تشريعية النواب" توافق على نقل تبعية الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية

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مصراوي Masrawy

"تشريعية النواب" توافق على نقل تبعية الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية

03:46 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نقل تبيعة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أثناء نظر تعديلاقان قانون الرقابة الإدارية الجديد.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى التي تنصل على أن "هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية الأخرى فى منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، ويعاملا ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كافٍ من شاغلي الوظائف العليا والأعضاء".

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