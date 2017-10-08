سباق اليونسكو: تعرف على المرشحين السبعة

مصراوي Masrawy

كتبت - إيمان محمود:

يترقب العالم غدًا الاثنين، معركة انتخابات منظمة اليونسكو لاختيار مديرها العام الجديد، خلفًا للبلغارية "إيرينا يوكوفا"، أول امرأة تتولى منصب مدير عام اليونسكو، والتي ظلت في المنصب لمدة 8 سنوات في دورتين متتاليتين، بدأت في 2009 بعد حصولها على 31 صوتًا متقدمة على المرشح المصري آنذاك فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، الذي حل بالترتيب الثاني بفارق 3 أصوات فقط.

ويعقد المجلس التنفيذي للمنظمة دورته الـ202 حاليًا في باريس، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، برئاسة سفير ألمانيا لدى المنظمة مايكل واربس، حيث يبدأ التصويت غداً عن طريق الاقتراع السري، ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في موعد أقصاه الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

وتطلع مصر في للفوز بهذا المنصب للمرة الثانية، من خلال مرشحتها الدكتورة مشيرة خطاب، مرشحة مصر والقارة الإفريقية، إذ يعتبر البعض أن لديها فرصًا قوية للفوز بعد حصولها على دعم عدة دول عربية، على رأسهم العراق الذي سحب منذ أيام مرشحه لهذا المنصب لصالح السفيرة المصرية.

وفيما يلي يستعرض مصراوي المرشحين لمنصب مدير عام اليونسكو:

مشيرة خطاب

مرشحة مصر والقارة الإفريقية، وهى ثاني سيدة تتولى منصب وزير الدولة للشئون الخارجية، كما شغلت منصب سفير مصر في تشيكوسلوفاكيا وجنوب أفريقيا، وشغلت أيضًا منصب وزيرة الدولة للأسرة والسكان.

حصلت خطاب على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1967، واختيرت كثالث أعظم ناشطة حقوق إنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن 5 أخريات في ديسمبر 2013.

حصلت خطاب على وسام فارس الصليب الأعظم من رئيس الجمهورية الإيطالية 2010، ووسام كومنداتوري الجمهورية من رئيس الجمهورية الإيطالية 2007، ووسام الرجاء الصالح من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا 1999.

أودري أزولاي

مرشحة فرنسا، وهي مغربية الأصل، وابنة أندري أزولاي مستشار ملك المغرب، الذي ينتمي إلى الأقلية اليهودية بالمغرب، إلا أن ابنته لا تنتمي إلى أي حزب سياسي في فرنسا.

تبلغ الوزيرة الفرنسية من العمر 45 عامًا، فهي من مواليد أغسطس 1972، ولم يكن المنصب الوزاري بعيدًا عن التخصص الذي أدخلها قصر الإليزيه في سبتمبر 2014 كمستشارة الرئيس السابق فرانسوا هولاند للثقافة والاتصال.

فيرا خوري

مرشحة دولة لبنان، وهي وتشغل منصب نائبة مندوب سانتا لوسيا لدى منظمة اليونسكو في باريس منذ 21 سنة.

اختيرت خوري رئيسة للجنة من أجل إصلاح منظمة اليونسكو من قبل الرئيس السنغالي، أثناء توليه لرئاسة منظمة الفرنكوفونية.

وهي الآن عضوة من بين 14 شخصية تم اختيارهم لتقديم توصيات من أجل إصلاح جهاز الأمم المتحدة.

حمد عبد العزيز الكواري

مرشح دولة قطر، يبلغ من العمر 69 عامًا، وكان سفيرًا لدى سوريا، وفرنسا، والولايات المتحدة، ولدى اليونسكو، كما كان مندوبًا لقطر لدى الأمم المتحدة.

وشغل "الكواري" منصب وزير الثقافة والفنون والتراث في قطر، كما يشغل منصب مستشار الديوان الأميري منذ عام 2016.

شيانج تانج

مرشح دولة الصين، يبلغ من العمر 66 عامًا، وهو يحمل شهادة دكتوراه في علم الأحياء، وشهادة ماجستير في الفيزيولوجيا الرياضية من كندا، كما أنه متخصص في شؤون التربية.

أمضى المرشح الصيني قرابة ربع قرن في منظمة اليونسكو.

كما عمل تانج في السفارة الصينية بكندا، واختار بنهاية 1989 العودة إلى بكين للالتحاق بوزارة التربية.

فولاذ أوغلو

مُرشح دولة أذربيجان، مواليد باكو 1945، وهو مغنى ومؤلف موسيقي مشهور، كما شارك في عدد من الأفلام.

شغل "أوغلو" منصب وزير الثقافة بين 1988 و2005، وعمل كسفير أذربيجان لدى روسيا منذ يناير 2006، وله خبرة قوية في إدارة الأزمات، ظهرت في تصديه لانهيار القطاع المالي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.

فام سان شاو

مُرشح دولة فيتنام، مواليد 1961، نشأ في الشرق الأوسط، وشغل عددًا من المناصب في وزارة الخارجية الفيتنامية منها مساعد لوزير الخارجية، وكان الممثل الخاص لرئيس الوزراء الفيتنامي لدى اليونسكو منذ 2016.

وفى 1999 شغل أولى مناصبه في الأمم المتحدة حيث كان السفير والممثل الدائم لفيتنام في المنظمة الأممية.