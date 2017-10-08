ترامب "لم يتفاجأ" بمزاعم التحرش بحق المنتج السينمائي هارفي واينستين

القاهرة- (مصراوي):

أفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتفاجأ، السبت، بمزاعم التحرش الجنسي بحق المنتج السينمائي هارفي واينستين.

وقال واينستين الفائز بجائزة أوسكار إنه سيأخذ عطلة من شركته للإنتاج السينمائي وسيسعى للعلاج، بعدما قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه أجرى ثماني تسويات لم يتم الكشف عنها مع نساء اتهمنه بالتحرش الجنسي وبالاتصال الجسدي غير المرغوب فيه.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أعرف هارفي واينستين منذ فترة طويلة. ولم أتفاجأ بهذا".

وواجه ترامب انتقادًا شديدًا من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء بعدما تم تسريب تسجيل له مع مذيع برنامج "أكسس هوليوود" الذي تذيعه قناة (إن.بي.سي) في 2005 يتحدث فيه ترامب بلغة بذيئة عن النساء ومحاولة ممارسة الجنس مع امرأة متزوجة لم يُكشف عنها.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي، الجمعة، إنها ستتبرع لجمعيات نسائية بنحو 30 ألف دولار من الأموال التي قدمها واينستين للحزب، وذلك بعد مزاعم بالتحرش الجنسي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

وكان واينستين، (65 عاما)، من كبار المتبرعين للحزب خلال الحملة الانتخابية في عام 2016.

وواينستين من مشاهير هوليوود وقام بإنتاج أو توزيع أفلام حائزة على جوائز أوسكار منها فيلما "شكسبير إن لوف" و"شيكاجو".