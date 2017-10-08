بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكلية البحرية بإندونسيا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وفدًا من طلبة وممثلي الكلية البحرية بإندونسيا، أثناء زياراتهم للمحافظة والتي تستغرق 4 أيام.

ورحب "الغضبان" بجميع طلاب الكلية البحرية البالغ عددهم 171 طالبًا والذين حضروا إلى بورسعيد على متن مركب شراعي تدريبي تابع للبحرية الإندونسية.

وأهدى محافظ بورسعيد، درع المحافظ إلى الوفد، تقديرًا لزيارتهم إلى المدينة الساحلية.