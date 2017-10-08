مدير برج العرب: عايزين نستلهم روح أكتوبر.. ونحقق نصر جديد (فيديو)

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قال شريف سعد، مدير استاد برج العرب بالإسكندرية، إنه تم اتخاذ إجراءات تأمين مصر والكونغو، وسيتم تفتيش الجماهير عبر بوابات إلكترونية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "CBC EXTRA"، اليوم الأحد: "عايزين نستلهم روح نصر أكتوبر، ونحقق اليوم نصر جديد".

وتابع: "هناك رجال أمن على كل بوابة من بوابات استاد برج العرب"، مناشدا الجماهير بالهدوء والتشجيع باحترام.

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واختتم أنه بدأ تشغيل الأغاني الوطنية بالاستاد منذ الساعة الثالثة عصرا".

ويلتقي منتخب مصر نظيره الكونغولي، في الساعة السابعة اليوم، على ملعب استاد برج العرب في محافظة الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.