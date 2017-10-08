البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية خلال ختام تعاملات جلسات اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليصل إلى 776.5 مليار جنيه، في مقابل 768.6 مليار جنيه خلال تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 0.83%، ليسجل13998.27 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 1.69% ليسجل 813.80 نقطة، كما ارتفع أيضًا مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" نحو 1.04%ليسجل 1809.82 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي شراء مليار جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء أيضًا بصافي شراء144.7 مليون جنيه، وتعاملات العرب اتجهت نحو البيع بصافى بيع127.1 مليون جنيه، في حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.