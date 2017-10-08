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«المركزي» يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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«المركزي» يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية «المركزي» يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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انخفض في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل سعر البيع نحو 17.69 جنيها، في مقابل نحو 17.70 خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وقال "البنك": إنه "تم خفض سعر شراء الدولار بواقع قرش واحد أيضًا ليسجل نحو 17.57 جنيها، في مقابل نحو 17.58 جنيهًا".

وشهدت العملة الخضراء استقرارًا خلال التعاملات المسائية اليوم في البنوك، و بلغ أعلى سعر للدولار في بنك عودة، مسجلا نحو 17.72 جنيها للبيع، و17.62 جنيها للشراء.

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فيما بلغ أقل سعر للدولار فى بنك الإسكندرية مُسجلا نحو 17.68 جنيها للبيع، و17.58 جنيها للشراء.

وثبت سعر الدولار في البنوك الحكومية ليسجل نحو 17.70 جنيها للبيع، و17.60 جنيها للشراء في كلا من البنك الأهلي  المصري وبنك القاهرة وبنك ، فيما سجل سعر الدولار نحو 17.71 جنيها للبيع، و17.61 جنيها للشراء فى كلا من البنك العربى الإفريقي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك بيريوس.

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