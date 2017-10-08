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40% زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس الماضي

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40% زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس الماضي 40% زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس الماضي

التحرير

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أعلن البنك المركزي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة بلغت نحو 40% خلال شهر أغسطس 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

وأوضح "البنك" في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 1.7 مليار دولار خلال أغسطس الماضى، فى مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2016.

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كان قد ارتفع إجمالي حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى نحو 16.3 مليار دولار، مسجلًا زيادة قدرها 2.4 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ نحو 17.3 %، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2017، عقب قرار تعويم الجنيه المصرى، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وقرر البنك المركزى فى يوم 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيًا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

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