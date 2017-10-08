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مفيد لجماهير «مصر والكونغو»: بلاش شماريخ.. الحكم هيتلكك (فيديو)

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مفيد لجماهير «مصر والكونغو»: بلاش شماريخ.. الحكم هيتلكك (فيديو) مفيد لجماهير «مصر والكونغو»: بلاش شماريخ.. الحكم هيتلكك (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه متفائل بتحقيق الفوز على منتخب الكونغو فى الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأضاف فوزي، خلال لقائه ببرنامج "صباح المونديال"، المذاع على فضائية "أون سبورت"، اليوم الأحد: "متفائل جدا، لكن متفائل، ماعنديش لوسة فرح ونوع من الجنون الخاطف وشعور أننا خلاص وصلنا وهنلبس التيشرتات، باراقب اللي بيحصل بعقل".

وذكر: "عندي ثقة كبيرة في الأقدام اللي بتلعب، والجمهور المتحضر اللي ماعندوش شماريخ ولا ليزر، ممكن الحكم يتلكك ويلغي المباراة لو عملنا حاجة غلط في الماتش"، متابعا: "الجمهور هو اللاعب رقم 13 في الملعب، ولازم يكون متحضر، ولا يكون عامل ضغط سخيف على أي لاعب".

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ويلتقي منتخبا والكونغو، في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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