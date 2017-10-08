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المالية تطرح 13.75 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 19%

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المالية تطرح 13.75 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 19% المالية تطرح 13.75 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 19%

التحرير

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أعلنت وزارة المالية اليوم الأحد، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 13.75 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.750 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19%، وتم تغطيته بنحو2.3 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه، لأجل 266 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 18.3%، وتم تغطيته بنحو 2.7 مرة.

وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 29.75 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى، وذلك بهدف دعم الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة.

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وذكرت الوزارة فى جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة لآجال (91،273، 182،364) يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 27.5 مليار جنيه، إلى جانب طرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.25 مليار جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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التحرير

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