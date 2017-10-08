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مخرون القمح بميناء الإسكندرية يصل 495 ألف طن

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مخرون القمح بميناء الإسكندرية يصل 495 ألف طن مخرون القمح بميناء الإسكندرية يصل 495 ألف طن

التحرير

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قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد، اليوم الأحد، نشاطا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، إذ سجل النظام الإلكتروني بالميناء ورود 250 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة الماضية.

كما سجل دخول وخروج  10 آلاف شاحنة عامة، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون و260 ألف طن، منهم 495 ألف طن قمح.

وأضاف الغندور، في تصريح له، أنه يجري تفريغ شحنة قمح تزن 58 ألف طن، من على متن السفينة "وادي سفاجا"، قادمة من أوكرانيا، ويجري تفريغ شحنة ذرة تزن 63 ألف طن قادمة من الأرجنتين، على متن السفينة "سيث سيز".

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وتابع أنه يجري تفريغ شحنة سيارات عددها 539 سيارة ماركات مختلفة قادمة اليونان على متن العبارة "جراند ديترويت"، ويجري تفريغ شحنة فحم تزن 4 آلاف طن قادمة من أوكرانيا على متن السفينة "آتا سويلر"، وتفريغ شحنة غاز تزن 9 آلاف طن قادمة من الجزائر على متن السفينة "نيفيجاتور اكليبس".

من جانبه، ذكر اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 111 سفينة، وغادرت الميناء 10 سفن، ووصلت 13 سفينة وتراكي على الأرصفة 34 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 25 سفينة، والداخلي 17 سفينة.

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