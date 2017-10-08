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57.5% انخفاضًا فى أرباح «المركزي» خلال العام المالي الماضي

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57.5% انخفاضًا فى أرباح «المركزي» خلال العام المالي الماضي 57.5% انخفاضًا فى أرباح «المركزي» خلال العام المالي الماضي

التحرير

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أظهرت نتائج أعمال البنك المركزي، انخفاض في أرباحه بنسبة 57.5% خلال السنة المالية 2016-2017.

وأعلن البنك عبر القوائم المالية والمنشورة على موقعه الإلكترونى، أن صافي ربح البنك بلغ 12.7 مليار جنيه خلال السنة المنتهية فى 30 يونيو 2017، مقارنة بنحو 29.9 مليار جنيه خلال السنة السابقة.

وقال "البنك": إن "حصة الخزانة العامة في الأرباح تبلغ نحو 9.7 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، مقابل 24.9 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة".

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وأوضح أنه سيتم تجنيب نحو 1.6% من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأسمال البنك ليصبح 15.6 مليار جنيه، اعتبارًا من بداية السنة المالية 2017–2018.

كما بلغت إجمالى الحقوق المالية وصافى أرباح العام نحو 38.8 مليار جنيه، مقابل 51.2 مليار جنيه في العام المالي السابق.
 

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التحرير

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