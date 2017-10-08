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مقاتلات التحالف تقصف موقعا للحوثيين في صنعاء

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مصراوي Masrawy

مقاتلات التحالف تقصف موقعا للحوثيين في صنعاء

03:31 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مقاتلات التحالف تقصف موقعا للحوثيين في صنعاء

أرشيفية

صنعاء (د ب أ)

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد غارات جوية على موقع عسكري يسيطر عليه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف العربي شنت نحو أربع غارات جوية على معسكر النهدين المطل على دار الرئاسة، جنوب العاصمة صنعاء، حيث سمعت دوي انفجارات عنيفة وشوهدت أعمدة الدخان من على الموقع المستهدف.

ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف.

وتأتي الغارات تزامناً مع استمرار المعارك بين قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة ثانية في مديرية نهم، 40 كم شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية لـ (د. ب. أ) إن المعارك اندلعت في مناطق المدفون والقتب وبران ووادي التماس، إثر محاولة تسلل المليشيات لمواقع الجيش.

ومنذ أكثر من عامين تحاول قوات الجيش الوطني الدخول إلى العاصمة صنعاء عن طريق مديرية نهم الجبلية البالغة مساحتها 1800 كم مربع، و التي توصف بالبوابة الشرقية للعاصمة، غير أنها حتى اليوم لم تستطع السيطرة الكاملة على هذه المديرية ذات الطرق والجبال الوعرة.

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