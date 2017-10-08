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وزير خارجية ألمانيا يتوقع خروج أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية ألمانيا يتوقع خروج أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

03:31 م الأحد 08 أكتوبر 2017

وزير خارجية ألمانيا يتوقع خروج أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

هيلمشتت، ألمانيا (د ب أ)
أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، اليوم الأحد، أنه يتوقع خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الموقعة بين القوى العالمية وإيران.

وخلال ندوة انتخابية في مدينة هيلمشتت في ولاية سكسونيا السفلى، قال نائب المستشارة انجيلا ميركل :" من المحتمل أن تخرج الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري" واضاف أن " إلغاء الاتفاقية مع إيران هو قلقي الكبير".

في الوقت نفسه، أكد الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اعتزام الألمانية العمل من أجل أن تحافظ الولايات المتحدة على الاتفاقية المعنية بمنع القنبلة النووية الإيرانية.

يذكر أن تقارير إعلامية ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد يعتزم تقديم تقرير إلى الكونجرس يفيد بعدم التزام إيران بالاتفاقية النووية، وفي هذه الحالة ستبدأ مهلة من 60 يوما يتعين على مجلس الشيوخ الأمريكي في هذه المدة البت في إعادة فرض عقوبات على إيران، وفي حال اتخاذ مثل هذه الخطوة سيكون ذلك بمثابة إلغاء للاتفاقية النووية، غير أنه ليس من المؤكد توافر أغلبية تؤيد هذه الخطوة.

ووجه جابريل خطابه إلى واشنطن متسائلا عما هو أفضل بالنسبة لإيران " من أن نقول لها أن تطور أسلحة نووية؟" وتابع" ما الأفضل من ذلك؟ لا شيء".

ووصف جابريل سياسة ترامب ومستشاريه بأنها خطر كبير ووصف ما يقوله فريق ترامب "بالعبث حيث يقولون إن العالم ساحة قتال ومسار قتالي والأقوى هو من يفرض نفسه".

واستطرد جابريل قائلا:" وهذا يعني أنهم يحلون محل سيادة القانون من خلال قانون الأقوى وهذا بالنسبة لنا خطر كبير لأنه عندما تتبع الولايات المتحدة مثل هذا المنحى فإن العالم سيكون مختلفا".

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