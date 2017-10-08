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الأحزاب الكردستانية تبحث المشاركة في الانتخابات العراقية والكردستانية

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مصراوي Masrawy

الأحزاب الكردستانية تبحث المشاركة في الانتخابات العراقية والكردستانية

03:26 م الأحد 08 أكتوبر 2017

الأحزاب الكردستانية تبحث المشاركة في الانتخابات العراقية والكردستانية

أربيل، العراق (د ب أ)
بدأت ثلاثة أحزاب كردستانية رئيسية اليوم الاحد مباحثات حول المشاركة في الانتخابات العراقية العامة المقرر إجراؤها خلال الأشهر المقبلة ، وكذلك انتخابات رئاسة وبرلمان كردستان.

وانتهى ظهر اليوم الاجتماع الثلاثي بين قادة الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي مع حركة التغيير المعارضة دون أن يصدر بيان رسمي عن فحوى الاجتماع.

وصرح العضو القيادي في الاتحاد الاسلامي عثمان كاروان، لوسائل الإعلام المحلية بأن "الاجتماع جاء بمبادرة من الامين العام للاتحاد الاسلامي وذلك من أجل تقريب وجهات النظر بين الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير ".

وتمر علاقات الطرفين بأزمة اثر الاحتجاجات التي قادتها حركة التغيير في السليمانية خريف 2015 ما أدت الى فض الشراكة الحكومية وطرد وزراء الحركة من ومنع رئيس برلمان الإقليم بدخول اربيل العاصمة ،وتعطيل البرلمان الى أن استأنف أعماله الشهر الماضي قبيل عملية الاستفتاء الذي جري في 25 من الشهر الماضي.

وأضاف كارواني أنه "تم بحث العلاقات بين الطرفين وكيفية مشاركة الاحزاب الكردستانية في الانتخابات العراقية وكذلك انتخابات رئاسة وبرلمان الإقليم المقرر اجراؤها في الأول من الشهر المقبل دون ذكر أية معلومات أخرى عن مواقف الاطراف المجتمعة أو أية اتفاقات يمكن أن يكونوا قد توصلوا اليها".

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