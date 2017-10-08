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اليونسكو تستعد لاختيار مديرها الجديد

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مصراوي Masrawy

اليونسكو تستعد لاختيار مديرها الجديد

03:21 م الأحد 08 أكتوبر 2017

اليونسكو تستعد لاختيار مديرها الجديد

اليونسكو

القاهرة (مصراوي)
يبدأ المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بداية من الاثنين التصويت لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، خلفا للبلغارية المنتهية ولايتها إيرينا بوكوفا.

وتسعى السفير مشيرة خطاب لنيل شرف رئاسة المنظمة الأممية، في منافسة مع ست مرشحين اخرين من فرنسا والصين وفيتنام وأذربيجان وقطر ولبنان.

أكدت بوكوفا في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الأحد بأن التمتع بقدرة على جمع الأموال وبشخصية قادرة على التوحيد هي المتطلبات الرئيسية في مدير عام المنظمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من التصويت غدا، وفي حال لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أغلبية الأصوات من بين الـ 58 عضوا في المجلس التنفيذي، فإن التصويت من الممكن أن يستمر على مدار الأسبوع لأربع جولات.

ويحتاج الفائز في النهاية إلى المصادقة على اختياره في تصويت يجريه المؤتمر العام لكافة الدول الأعضاء في العاشر من نوفمبر.

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مصراوي Masrawy

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