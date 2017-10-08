الزراعة تكافح بعوض حمى الضنك برش مستنقعات الغردقة

كتب- أحمد مسعد:

قررت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنظيم حملة مكافحة استهدفت منطقة الغابة الشجرية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الغردقة، لمواجهة انتشار البعوض المسبب لحمى الضنك، وتأتي هذه الحملة بتكليف من الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، وفقًا للبيان الصادر اليوم الأحد، إن إمكانات الإدارة قد تم توجيهها بالكامل للحيلولة دون انتشار البعوض المسبب لحمى الضنك، حيث تم توفير المعدات اللازمة، وكذلك توجيه فريق عمل متكامل من مهندسين وعمالة فنية مدربة ومتخصصة لعملية التطهير.

وأضاف السباعي، في نص البيان، أنه تم توفير مواتير "لتايفون" المحمولة على السيارات، وكذلك المواتير الظهرية لاستخدامها في عمليات الرش والتطهير، وسيتم المتابعة الدورية أولًأ بأول لأية مستجدات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن هناك مجموعات عمل بالتعاون مع مسئولي محافظة البحر الأحمر بالغردقة تعمل حالياً على مكافحة بعوضة المسبب لحمى الضنك.

وأشار الدكتور ممدوح السباعي، إلى أنه تم الاستعانة بالإدارة المركزية لمكافحة الجراد، لرش الغابة الشجرية بالغردقة التي تروى بالصرف الصحي، والبرك والمستنقعات، بالإضافة إلى رش محطة معالجة الصرف الصحي.