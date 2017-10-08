أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الزراعة تكافح بعوض حمى الضنك برش مستنقعات الغردقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الزراعة تكافح بعوض حمى الضنك برش مستنقعات الغردقة

03:31 م الأحد 08 أكتوبر 2017

الزراعة تكافح بعوض حمى الضنك برش مستنقعات الغردقة

الزراعة تكافح بعوض حمى الضنك

كتب- أحمد مسعد:

قررت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنظيم حملة مكافحة استهدفت منطقة الغابة الشجرية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الغردقة، لمواجهة انتشار البعوض المسبب لحمى الضنك، وتأتي هذه الحملة بتكليف من الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، وفقًا للبيان الصادر اليوم الأحد، إن إمكانات الإدارة قد تم توجيهها بالكامل للحيلولة دون انتشار البعوض المسبب لحمى الضنك، حيث تم توفير المعدات اللازمة، وكذلك توجيه فريق عمل متكامل من مهندسين وعمالة فنية مدربة ومتخصصة لعملية التطهير.

وأضاف السباعي، في نص البيان، أنه تم توفير مواتير "لتايفون" المحمولة على السيارات، وكذلك المواتير الظهرية لاستخدامها في عمليات الرش والتطهير، وسيتم المتابعة الدورية أولًأ بأول لأية مستجدات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن هناك مجموعات عمل بالتعاون مع مسئولي محافظة البحر الأحمر بالغردقة تعمل حالياً على مكافحة بعوضة المسبب لحمى الضنك.

وأشار الدكتور ممدوح السباعي، إلى أنه تم الاستعانة بالإدارة المركزية لمكافحة الجراد، لرش الغابة الشجرية بالغردقة التي تروى بالصرف الصحي، والبرك والمستنقعات، بالإضافة إلى رش محطة معالجة الصرف الصحي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الزراعة: تحميل مزارعي أقطان الإكثار الغير ملتزمين بالتوريد بمصاريف

    أخبار

  • الزراعة: ارتفاع معدلات التعدي على الأراضي.. وتدعو لتغليظ عقوبة المتعدين

    أخبار

  • "الحجر الزراعي": الكلمة النهائية في شحنة القمح الفرنسي للنيابة

    أخبار

  • وزير الزراعة: النيابة أحالت شحنة القمح الفرنسي للفحص بالمعامل

    أخبار

إعلان

5eef56907a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا

توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا

إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به