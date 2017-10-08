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تعرف على تفاصيل مسابقة "المدارس الاستكشافية" التي تنظمها "التعليم"

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مصراوي Masrawy

تعرف على تفاصيل مسابقة "المدارس الاستكشافية" التي تنظمها "التعليم"

03:28 م الأحد 08 أكتوبر 2017

أرشيفية

(مصراوي):

نظمت المراكز الاستكشافية، بالتعاون مع قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة "المدرسة الاستكشافية"، في إطار اهتمام الوزارة بتنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب، واكتشاف طاقاتهم الإبداعية، وتوظيف كل إمكانيات المدرسة لصالح العملية التعليمية برؤية إبداعية.

وأكدت عبير العراقي، مدير عام المراكز الاستكشافية، في بيان الوزارة الصادر اليوم الأحد، أن هذه المسابقة تهدف إلى تحفيز طاقات المدرسة من (معلم، وطالب، وإدارة، وإمكانيات)، وتفعيل دور التواصل مع الجامعة من خلال الندوات والتدريب، بالإضافة إلى نشر التربية الاستكشافية والرؤية العلمية من خلال الرحلات العلمية للمدينة الاستكشافية والمراكز الاستكشافية.

وتابعت العراقي، أن آخر موعد للاشتراك يوم 15 ديسمبر عام 2017، وإعلان نتيجة المسابقة في إجازة نصف العام الدراسي (2017/2018)، مؤكدةً على تكريم أفضل (30) مدرسة استكشافية على مستوى الجمهورية وحصولها على جائزة "درع المدرسة الاستكشافية"، ومجموعة من الدورات التدريبية المتميزة.

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مصراوي Masrawy

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