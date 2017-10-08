أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط

03:33 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط

تصادم سيارتين

أسيوط - أسامة صديق:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتي نقل على طريق "أسيوط - القاهرة" الصحراوي الغربي.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة رقم 17955 نقل أسيوط، ومقطورة رقم 1741 أسيوط، وأخرى نقل رقم 794329 ل س ج ومقطورة رقم 2641 ل ن ج بطريق "أسيوط - القاهرة" الغربي بالقرب من كارته أسيوط بحوالي 3 كيلو متر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوة شرطية إلى موقع الحادث وتبين مصرع "روماني. ك. خ" 24 عامًا، وإصابة "مهدي. ص. س" 46 عامًا، مقيمين بمركز طما بسوهاج.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بطريق "المحلة – كفر

    أخبار

  • مصرع ربة منزل "حامل" وابن شقيقها في حادث تصادم بالشرقية

    أخبار

  • بالأسماء.. إصابة 3 في حادث تصادم على طريق "بورسعيد - دمياط"

    أخبار

  • 3 مصابين في تصادم سيارتين بالسويس

    أخبار

إعلان

d1e0e3e713.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا

توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا

إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به