مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتي نقل على طريق "أسيوط - القاهرة" الصحراوي الغربي.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة رقم 17955 نقل أسيوط، ومقطورة رقم 1741 أسيوط، وأخرى نقل رقم 794329 ل س ج ومقطورة رقم 2641 ل ن ج بطريق "أسيوط - القاهرة" الغربي بالقرب من كارته أسيوط بحوالي 3 كيلو متر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوة شرطية إلى موقع الحادث وتبين مصرع "روماني. ك. خ" 24 عامًا، وإصابة "مهدي. ص. س" 46 عامًا، مقيمين بمركز طما بسوهاج.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور.