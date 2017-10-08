الشرقية تستعد لـ"حلم المونديال" بشاشات عرض في الميادين العامة

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، تجهيز وتشغيل شاشات عرض بمختلف مراكز الشباب بالمحافظة؛ لنقل مباراة المنتخب القومي ونظيره الكونغولي، في إطار التصفيات النهائية لمونديال روسيا.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه سيتم توفير شاشتين أمام ديوان عام المحافظة ومنطقة القومية بمدينة الزقازيق، لنقل المباراة المرتقبة، مشيرًا إلى أنه تم تزويد مراكز الشباب والأندية الرياضية بمراكز المحافظة بشاشات عرض لنقل أحداث المباراة.

وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن؛ لتأمين المواطنين والشباب الذين سيحتشدون أمام شاشات العرض لمشاهدة المباراة، وكذا وكذا تأمين الشوارع والميادين بعد انتهاء المباراة وفوز المنتخب المصري وتأهله للمونديال.