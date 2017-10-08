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ترتدين الكعب العالي باستمرار..كيف تتخلصين من تشنجات القدمين؟

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مصراوي Masrawy

ترتدين الكعب العالي باستمرار..كيف تتخلصين من تشنجات القدمين؟

03:26 م الأحد 08 أكتوبر 2017

ترتدين الكعب العالي باستمرار..كيف تتخلصين من تشنجات القدمين؟

تشنجات القدم

كتبت- ميرا ماهر:

ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة يؤدي إلى تشنج عضلات القدم، مما يسبب العديد من المضاعفات من تورم والشعور بالألم.

لذلك ذكر موقع "bottomlineinc " أنه يمكن بتدليك المنطقة المصابة أن تتخلص من التشنجات المزعجة.

ومن الحلول التي يمكن لها أن تخلصك من تشنجات القدمين هو غمر المنطقة المصابة بالماء الساخن حتى يهدئ التشنج.

تناول الأطعمة المضاف لها خل التفاح أو الخردل. هذه الأطعمة تحتوي على حامض الخليك، الذي يساعد العضلات على العمل بشكل أفضل.

تناول الموز الذي يحتوي على البوتاسيوم، ويساعد في تقليل الصوديوم الزائد.

 

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مصراوي Masrawy

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